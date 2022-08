L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, prevista domenica 7 agosto alle 20:45 a Tel Aviv, potrebbe essere cancellata per via di escalation di violenze nella Striscia di Gaza. La notizia arriva dalla Spagna, diffusa per primo dal quotidiano Mundo Deportivo, che spiega come nelle ultime ore il conflitto abbia vissuto un altro momento di forte tensione con il lancio di missili da parte di Israele: nella notte 160 razzi e 30 attacchi aerei con 11 morti a Gaza.



LA SITUAZIONE - L'episodio non è passato ovviamente inosservato agli organizzatori dell'amichevole, che entro oggi studieranno la fattibilità per garantire la sicurezza dell'evento. Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech, che organizza il match, ha spiegato ai microfoni di Sport 5 che la questione è al vaglio di tutte le parti e gruppi coinvolti: "Nel frattempo, non ci sono cambiamenti". Le squadre stanno proseguendo con gli allenamenti, nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.