, con tante altre soluzioni vagliate tra le quali pure Robinritenuto però poco adatto a una difesa a quattro. Poi è successo quello che è successo,. Valutati nuovi profili, poi una volta lasciato libero Lucadi vivere un'altra stagione in prestito, alla fine la Juve ha dirottato le proprie risorse altrove:con il Chelsea che avrebbe spinto verso Torino piuttosto Marcos, alla fine la fascia sinistra è stata rintuzzata dalla promozione di Gianluca, oltre al lavoro sul campo per adattare Federicoo pure Federicoper un lavoro a tutta fascia se necessario, conchiamato a tenere in caldo il posto allo stesso. In tutto questo il lavoro per un colpo sulla fascia sinistra prosegue.Che al Chelsea è ormai fuori dalle rotazioni di Frankie Lampard. E che vuole cambiare aria, possibilmente tornare in Italia, pure per difendere il posto in vista dell'Europeo., identificato nel solito Bernardeschi ma potrebbe bastare lo spazio lasciato libero da Sami Khedira nel caso in cui decidesse di anticipare l'addio.Per ora è fuori portata la richiesta di David, ma alla sua situazione contrattuale la Juve resterà particolarmente attenta. Così come sembra essere ormai passato (due volte) il treno per, anche se in Spagna si ricomincia a parlare di un possibile trasferimento in bianconero di uno dei migliori amici di Cristiano Ronaldo. E poi con il nuovo assetto proposto da Pirlo ecco che pure lo stessopuò tornare nel mirino.