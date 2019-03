Comunque vada, Massimiliano Allegri farà cifra tonda contro l'Empoli, nella partita di sabato all'Allianz Stadium. Quella contro i toscani sarà infatti la partita numero 260 per il tecnico livornese sulla panchina bianconera. Se poi dovessero arrivare almeno due gol segnati per la Vecchia Signora, ecco che ci sarebbe un nuovo primato da festeggiare per Allegri e i suoi. La Juventus, infatti, è a quota 498 gol segnati dall'estate del 2014, quando il tecnico livornese è sbarcato a Torino al posto di Antonio Conte. Manca pochissimo, dunque, per festeggiare quota 500, in meno di cinque stagioni sulla panchina della Vecchia Signora.



TUTTI I NUMERI - L'attacco bianconero vale almeno 100 gol a stagione con Allegri, a eccezione del 2015/16, in cui si è fermato a 97, e con il record assoluto nella storia del club di 112 nel 2016/17. Tra le vittorie più incredibili si ricordano i due 7-0, contro il Parma il 9 novembre del 2014 e contro il Sassuolo il 4 febbraio del 2019. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, soltanto in 28 partite su 259 con Allegri i bianconeri sono usciti dal campo senza alcun gol segnato. Una di queste è stata il Genoa-Juventus che ha preceduto la sosta per le Nazionali. I MIGLIORI - Un motivo in più, insomma, per tornare a segnare e a vincere fin da subito, contro l'Empoli. Il miglior marcatore nell'era Allegri è stato, per distacco, Paulo Dybala, arrivato a quota 77 gol fin qui. Alle sue spalle, completano il podio Gonzalo Higuain, che ha chiuso l'avventura in bianconero con 55 reti, e Mario Mandzukic a quota 43, in attesa di festeggiare la prima gioia di questo 2019. Alle loro spalle, però, viaggia veloce il treno chiamato Cristiano Ronaldo: sono 24 i gol nelle prime 36 partite con la Juventus.