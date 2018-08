#Juve, tifosi in fila a #VillarPerosa: poco più di 3 ore alla prima di #Ronaldo in bianconero pic.twitter.com/Uslc6HjKnl — calciomercato.com (@cmdotcom) 12 agosto 2018

La Juventus si ritrova a Villar Perosa per il classico incontro pre-stagionale che vede la squadra A sfidare la formazione Primavera. Grande entusiasmo per la prima di Cristiano Ronaldo,sarà comunque invasa da un fiume bianconero: sono circa 12.000 i tifosi attesi nel comune della Val Chisone che registra appena 4.000 abitanti. Per un giorno sarà il centro del mondo, non solo calcistico. La partità tra Juve A e Juve B inizierà alle ore 17.00, seguite live su Calciomercato.com tutta la giornata.