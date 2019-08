Uno e due. Che si contano sul dito di una mano, e pure avanzano. L'accoglienza per Danilo è stata esattamenteo come il clima: arida, però coi nuvoloni che minacciano. Cosa, in questo caso? Un downgrade che sembra palese e scontato. Soprattutto dovuto, in nome delle sacre entrate che devono foraggiare la stagione della Juventus.