Cristian Romero sarà presto un nuovo giocatore della Juventus.

La dirigenza bianconera e quella del Genoa hanno trovato l'accordo per il trasferimento anticipato in Piemonte del ventunenne difensore argentino.



A differenza di quanto ipotizzato fino a qualche giorno fa, Romero indosserà la casacca del club Campione d'Italia già dal prossimo luglio e non dall'estate 2020 come inizialmente previsto. Lo riporta il Corriere dello Sport.



L'operazione dovrebbe portare nelle casse del Grifone una cifra oscillante tra i 20 ed i 25 milioni di euro, bonus compresi, permettendo al club di Enrico Preziosi di realizzare l'ennesima faraonica plusvalenza di mercato. Romero fu infatti acquistato lo scorso luglio dal Belgrano per appena 2,5 milioni, praticamente un decimo di quanto lo pagherà la Juventus.



Sbarcato a Pegli in punta di piedi, il centrale di Cordoba è rimasto ai margini del campo nei primi due mesi di stagione, salvo poi debuttare in campionato proprio sul campo dei bianconeri. Da allora è diventato il pilastro della retroguardia rossoblù, suscitando gli interessi di diversi club, tra i quali anche quelli dell'Inter. Ad avere la meglio sulla concorrenza è stata però la Juve, abile a sfruttare gli ottimi rapporti in essere con il Genoa.