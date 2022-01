E' praticamente fatta per il passaggio di Mohamed Ihattaren dalla Juventus all'Ajax. Il caso del calciatore, già lontano da Torino, ma rimasto in Olanda dopo l'interruzione volontaria del prestito alla Sampdoria con le dichiarazioni rilasciate in patria, si è finalmente risolto, con il ritorno del classe 2002 in patria



I DETTAGLI - Il fantasista, prelevato dai bianconeri la scorsa estate dal PSV, sarà infatti un nuovo giocatore dei Lancieri, che hano ceduto ufficialmente David Neres allo Shakhtar Donetsk: c'è l'accordo tra i due club, per il prestito con diritto di riscatto a 18 mesi.