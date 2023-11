Un segnale forte tra presente e futuro. La Juventus ha lavorato tanto e bene nelle ultime settimane per blindare quelli che vengono considerati i giocatori più importanti per costruire un presente ambizioso e un futuro pieno di successi. Dopo la fiducia e il sostegno per Fagioli con il rinnovo fino al 2028 eccone un altro altrettanto importante: Giuntoli ha trovato un accordo totale con Locatelli e il suo entourage per continuare ancora a lungo l’avventura in bianconero.



I DETTAGLI- Fondamentale per Allegri e tifoso sfegatato oltre che mediano titolare. Per il rinnovo del contratto di Manuel Locatelli con la Juventus fino al 2028 mancano soltanto le firme. La Vecchia Signora premierà il ragazzo anche con un sostanzioso aumento dell’ingaggio rispetto ai 3 milioni attuali. Dopo Fagioli ecco Locatelli: Giuntoli blinda i suoi gioielli.