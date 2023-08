Anno nuovo e vita nuova per Kenan Yildiz, uno degli ultimi gioielli della Juve NextGen che Allegri ha promosso in prima squadra. In queste ore l'attaccante classe 2005 col doppio passaporto turco e tedesco ha raggiunto l'intesa verbale per il rinnovo del contratto: manca solo la firma per un prolungamento di altri due anni, spostando la scadenza da giungo 2025 al 2027; un ulteriore segnale della fiducia da parte del club verso il ragazzo che è entrato nel finale di partita in tutte entrambe le prime gare di campionato debuttando in Serie A nella prima giornata a Udine.



TUTTI I NO - La Juventus ha voluto blindare il talento per il quale nei mesi scorsi si erano fatte avanti diverse società straniere, in particolare Benfica e Fenerbahçe che l'avevano chiesto con insistenza. Nulla da fare, i bianconeri hanno fatto muro e anche il giocatore è sempre stato convinto dal progetto Juve. Arrivato nell'estate 2002 dalle giovanili del Bayern Monaco, Yildiz si era già messo in vetrina in Primavera totalizzando 12 gol e 7 assist in 31 partite, oltre a 3 reti in 6 gare in Youth League.



LA MOSSA DI MAX - Con la NextGen ha giocato 8 partite, prima di vedersi spalancare le porte della prima squadra. Decisiva, per il rinnovo del contratto, è stata la scelta di Massimiliano Allegri di portarlo tra i grandi; due spezzoni di gara in vista di nuove opportunità per dimostrare il suo valore. La Juve blinda Yildiz, il nuvoo gioiello bianconero di Allegri.