È andato in scena mercoledì mattina un nuovo giro di perquisizioni da parte dellal'operazione ha interessato diversi rinomati studi legati di Torino, Milano e Roma (tra cui la World Soccer Agency di Alessandro Lucci e Alessandro Lelli), che sarebbero stati coinvolti nella stipulazioni di diversi accordi privati tra i calciatori tesserati e la Juventus. Nel mirino dei pm Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni ora c'è il famosoquando la Juve annunciò l'intesa trovata con i giocatori e lo staff tecnico della prima squadra relativo allaspecificando che qualora le competizioni sportive della stagione in corso fossero poi riprese allora sarebbero stati rinegoziati in buona fede eventuali integrazioni dei compensi., con contestuale insorgenza di un debito incondizionato, consentendo alla Juventus di registrare la riduzione dei costi nei bilanci omettendo però la contestuale posizione debitoria."sarebbero stati conclusi tra la società e i calciatori accordi privati, non oggetto di riferimenti nella relazione annuale, di tre tipi:Il blitz effettuato nella mattinata di mercoledì dalla Guardia di Finanza è quindi volto a individuare presso i professionisti a cui si sarebbero affidati tutti i calciatori per la stipulazione delle scritture private proprio i documenti in questione mai rinvenuti invece presso gli uffici della Juventus: a tale proposito,QUEL COMUNICATO – Ecco invece il testo del comunicato ufficiale diramato dalla Juventus il 28 marzo 2020: "Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse". Un'iniziativa che aveva segnato un momento a suo modo storico per il calcio e non solo, ma che ora riporta la Juve sempre più sotto la lente di ingrandimento della Procura di Torino.