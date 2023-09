Il momento no in casa Juve fa discutere tifosi bianconeri e addetti ai lavori. Nell'ultima puntata della Bobo Tv, Lele Adani ha attaccato Max Allegri e la sua gestione della rosa negli ultimi anni.



"L'Inter è più avanti della Juventus per rosa e consapevolezza. Due anni fa arrivavano Inzaghi e Allegri, mentre l'Inter prendeva giocatori a zero la Juve pagava tanto. E Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A. Perché la Juve depotenzia i suoi giocatori? Volete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique. La Juve ha pagato 50 milioni Bremer convocato dal Brasile, l'Inter ha preso Darmian e Acerbi a 0. E questa squadra non dovrebbe essere in corsa per lo Scudetto?"



"Se la Juventus lavora bene allora spiegatemi come mai giocatori come Paredes, che è campione del mondo è stato cacciato come uno degli ultimi pellegrini, come anche Di Maria non è stato preso in considerazione?. Così come De Ligt, Bentancur, Kulusevski, Ma anche Morata, che ha deciso il derby di Madrid, che è stato preso per fare il terzino. Chi ha ragione? Chi dice che la Juve non aveva la squadra forte quest’anno o due anni fa o quest'anno e non poteva vincere?", ha concluso.