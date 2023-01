Lele Adani continua la sua crociata contro la Juve e Max Allegri. Alla Rai, l’ex giocatore dell’Inter si è espresso così:



"Si continua a dire che ci sono delle assenze, che tra l'altro sono sempre meno perché stanno rientrando. Però in questo anno e mezzo la Juventus ha perso contro l'Empoli, ha perso col Sassuolo, col Verona, col Monza, col Maccabi, col Villarreal, col Benfica. Ha continuato a perdere, ha perso con il Genoa l'anno scorso, che poi è retrocesso. Ha perso, ha perso non ha fatto punti e non ha costruito niente. Quindi secondo me è un problema di lavoro. Anche col Monza è una squadra che ha mostrato veramente poca preparazione, nella partita in tutte e due le fasi. Molta improvvisazione ciò che è sembrato a me".



"Quello che Allegri dice, lo dice perché avrà il polso dello spogliatoio ma non sembra. Lo diciamo dal da fuori, è chiaro, ma non ci inventiamo le partite. Lo diciamo vedendo le partite, senza inventarci nulla perché è da diciotto mesi che osserviamo le partite, da quando Max è in panchina. Vedo sempre molta confusione. Tattica, oltre che agonistica".