È diventato il volto della cocente eliminazione dalla Champions, dopo una delle peggiori partite giocate con la Juventus. Cristiano Ronaldo è ora uno dei nodi cruciali per il futuro dei bianconeri, e dopo il flop con il Porto anche i bookmaker sentono aria di addio a fine stagione. Vero che la permanenza alla Juve è ancora la scelta numero uno, data, come riporta Agipronews, a 1,25. Tuttavia, per la prima volta, in tabellone spuntano nuove strade: il Manchester United, la squadra che ha reso grande CR7, è la prima a quota 5,50, seguita dal Paris Saint Germain a 7,50. Doppia cifra per il trasferimento nella Mls statunitense e il nostalgico ritorno allo Sporting Lisbona (entrambi a 10), mentre quello al Real Madrid è a 12. Il ricco passaggio in Qatar pagherebbe 15 volte la volta, alla pari con il colpo a sorpresa del Manchester City. Infine, lo scenario "definitivo" del ritiro, un’eventualità al momento lontana a 50 volte la posta.