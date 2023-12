Lo stava prendendo in estate, poi è sfumato l'accordo col Borussia Monchengladbach. Ma ora Wesley Boteli (foto Instagram) torna prepotentemente nei radar della Juve, che punta a rendere il centravanti svizzero classe 2006 il nuovo perno dell'attacco bianconero per fargli fare la scalata Under 19-Next Gen-Prima squadra. Insomma, il colpo Adzic se dovesse essere messo a segno non sarebbe di certo l'unico in chiave futura.