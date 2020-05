La Juventus ha ormai avviato da tempo un canale preferenziale con il Barcellona. Tra i nomi vagliati dai bianconeri, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, c'è anche quello di Clair Todibo, centrale classe '99 che al momento gioca in prestito in Bundesliga, allo Schalke 04. Il francese piace alla Juventus, ma per portarlo a Torino serviranno almeno 25 milioni di euro.