Secondo la stampa inglese ci sarebbe anche la Juventus, oltre a Real Madrid e Paris Saint Germain, fra i club interessati all’acquisto del centrocampista francese N'Golo Kanté, classe 1991, nel caso in cui il Chelsea dovesse davvero metterlo sul mercato. Costo dell’operazione? 50 milioni di euro. Per la Juve, oltre a Jorginho ed Emerson Palmieri, c’è quindi un altro obiettivo in casa dei Blues.