Cristiano Ronaldo si ferma per infortunio e non prenderà parte alla tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa di questo pomeriggio. Lo rende noto la Juventus attraverso i propri canali ufficiali, comunicando che il campione portoghese si è procurato un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, in vista dell'esordio in campionato a Parma di sabato 17 agosto.





.@Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a #VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata. pic.twitter.com/eGp2rv6DOa — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2019