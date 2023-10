Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, intervistato da Gr Parlamento parla dell'allenatore della Juventus: "Credo che ci sia molto di Allegri in questa nuova Juve. Senza la mano del tecnico sarebbe impossibile vedere questo mix di giocatori affermati, acquisti più o meno azzeccati ed una serie di giovani con potenzialità enormi. La sfuriata nei minuti finali di Milan-Juve? Lui è sempre stato così. L’esperienza gli ha consigliato di andare sopra le righe per evitare che la squadra corresse rischi. Conoscendo Allegri e la mentalità bianconera, sono convinto che non si monteranno la testa".