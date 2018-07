Claudio Orlandini, procuratore di Andrea Barzagli, difensore della Juventus fresco di rinnovo, parla a Tuttojuve.com del centrale bianconero: "Un rinnovo di contratto voluto da entrambe le parti, per questo motivo si è fatto subito. Quando c'è la volontà, non è difficile. Dall'arrivo di Andrea, la Juventus ha preso il volo. Lui è arrivato prima di Conte ed è stato il miglior acquisto considerando il rapporto qualità-prezzo".



SU RONALDO - "Se giocherà nella stessa squadra di Ronaldo? Potrebbe essere una pista percorribile, anche se il Real Madrid cercherà di trattenerlo. Sarà Ronaldo a decidere la sua eventuale prossima squadra. Se la sua volontà sarà quella di cambiare, dovranno accontentalo. Non si può costringere un giocatore a rimanere".



SU MILINKOVIC - "La società ha ringiovanito la squadra e ora dovrà prendere altri giocatori importanti. Uno di questi potrebbe essere Milinkovic-Savic. Per tanti soldi Lotito lo dà via. Per vincere la Champions servono due campioni, non quattro giocatori".