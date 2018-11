Giovanni Branchini, agente di Mattia De Sciglio, parla a Tuttojuve.com del terzino della Juventus: “A Torino si trova davvero a suo agio, sta vincendo dei trofei importanti e se acquisisce quella continuità che gli è mancata può tornare a sognare la convocazione in nazionale. E’ ancora giovane e c’è tutto il tempo davanti per poterci riuscire. Il minutaggio concesso fin qui è eccezionale, è andato oltre le più rosee aspettative considerato il grande lavoro del ragazzo per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Grazie a Dio è andato tutto bene. Siamo estremamente soddisfatti del suo utilizzo, gestisco il ragazzo insieme a Donato Orgnoni e ci tengo a sottolinearlo perché egli ricopre un ruolo davvero fondamentale. Il vero obiettivo di Mattia è quello di essere importante per la squadra ed ora lo sta iniziando a fare nella maniera corretta. Gioca all’interno di una squadra molto competitiva in ogni reparto che aspira a vincer tutto”.