In panchina, ieri, per tutto il match contro il Parma. Maurizio Sarri, da casa, ha scelto di puntare su Gonzalo Higuain al centro del tridente, spedendo Paulo Dybala in panchina. Panchina che ha alimentato ulteriormente le voci di mercato, con Paris Saint-Germain e Inter che guardano interessate. La Joya seduta al fianco di Martusciello, chi gestisce i suoi interessi, Jorge Antun, in tribuna. A osservare...



LA VERITA' - Proprio l'uomo di fiducia del numero 10 bianconero, che ne sta curando gli interessi in questo mercato, ha parlato della situazione dell'argentino. Queste le parole raccolte da Tuttosport: "Viaggi imminenti a Parigi? No, non ne ho in programma. Paulo deve gustarsi il momento con la Juventus, cosa succederà in futuro non lo so. La trattativa saltata col Manchester United? Sì, ho parlato con gli inglesi, ma non sono vere le storie delle commissioni: c'erano delle questioni tra club".