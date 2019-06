Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito, accostato da più parti alla Juventus dopo l'arrivo di Maurizio Sarri a Torino.



Queste le sue parole: "Sarri ha bisogno di un giocatore come Jorginho per fare il suo gioco. Non conosco le strategie della Juventus, vedremo. So che Sarri è arrivato lì da poco, deciderà con Paratici, immagino che stiano parlando degli obiettivi di mercato. Ma il direttore della Juve non chiamerebbe me senza passare prima dal Chelsea".