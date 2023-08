La Juventus ha aperto alla cessione in prestito di Kaio Jorge, che ha necessità di accumulare minuti per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo difficile. Il Cagliari sembrava tra le società interessate, ma l'agente del giocatore, Carlos Neto, ai microfoni di TuttoCagliari.net ha voluto smentire questa possibilità: "Non c'è stato alcun contatto con il sodalizio rossoblù".