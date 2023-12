Fabrizio Lioi, l'agente di Enzo Keutgen, giovane talento belga che in estate è arrivato alla Juventus, parla del suo assistito a TuttoJuve.com: "E' titolare in U17, è un giocatore che ha avuto un impatto positivo. E' serio, vuole lavorare, capisce di esser arrivato in un mondo completamente diverso da quello belga e si sta ambientando bene. A mio parere, credo sia stato importante il lavoro del direttore Cherubini di molti anni fa inerente alla seconda squadra. E' un percorso mirato che consente di avere un piano con i giocatori di 4/5 anni, di tenerli sottocontrollo, e in cui poterli far giocare con continuità in U17, Primavera e poi Next Gen. E' stato questo che lo ha convinto ad accettare l'offerta dei bianconeri".