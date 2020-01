Nella pur difficile stagione del Genoa uno dei giocatori che sta comunque tenendo fede alle aspettative è senza dubbio Cristian Romero.

Il centrale argentino sta dimostrando che l'investimento fatto nei suoi confronti dalla Juventus, che dopo averne rilevato il cartellino la scorsa estate ha deciso di lasciarlo un altro anno in prestito al Grifone, non è stato per nulla avventato.



Una lettura condivisa anche dall'agente del giocatore: "La stagione è molto positiva - ha dichiarato Ciro Palermo a TuttoJuve.com - Cristian è stato bravo a dimostrarsi flessibile e non ha risentito dei cambiamenti che sono avvenuti in panchina. Con Andreazzoli c'è stata qualche difficoltà iniziale, non aveva mai giocato a destra in una difesa a tre ma è riuscito a migliorare moltissimo. Successivamente Thiago Motta lo ha più valorizzato sotto il punto di vista della marcatura e della tecnica, mentre con mister Nicola la sensazione è stata la stessa avuta lo scorso anno. Nella partita con il Sassuolo, infatti, ha sempre cercato l'anticipo".



Per Palermo, quindi, la decisione di restare un altro anno in rossoblù per crescere ulteriormente è stata quella corretta: "La scelta è avvenuta in accordo con la Juventus e non è stata soltanto una nostra decisione. La soluzione migliore da trovare per un ragazzo al primo anno in Italia, con ventisette presenze all'attivo, era quella di fargli giocare più partite possibili. E il Genoa si è proposto per averlo in prestito. Così si è materializzata questa possibilità, la migliore per il ragazzo a mio parere".