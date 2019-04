Daniele Rugani è stato tra i migliori in campo nella sfida della sua Juventus contro l'Ajax. Queste le parole del suo agente, Davide Torchia, a Tuttojuve.com: "La prestazione di Daniele è stata ampiamente soddisfacente, è stato bravo così come anche Bonucci e altri suoi compagni di squadra. E' normale che ci sia preoccupazione nell'aria quando manca uno dei difensori migliori del mondo come Chiellini, l'apprensione è corretta in questo senso ma non era un discorso per le qualità di Rugani. Le doti mostrate in campo sono riconosciute sia dalla Juventus e sia dal suo mister. In questo club non ci sei così per caso, Daniele è vicino alle cento presenze ed è ormai parecchi anni che è bianconero. E' andato tutto bene, siamo soddisfatti".



SUL RINNOVO - "Non c'è mai stata una linea da passare per arrivare al momento decisivo, sinceramente fin da questa estate c'è stata una disposizione da parte della Juventus, nelle figure di Agnelli, Paratici, Nedved, di proseguire verso questa strada. Chiaramente con la regia dell'allenatore, le persone che lavorano in questo club sono molto serie. Da parte nostra, c'era già orgoglio per questa soluzione e per questo non c'è mai stata una data precisa. Non c'è stata una richiesta, la società ha puntato sul contratto più lungo che si potesse fare. Siamo stati molto contenti dell'ennesima dimostrazione di fiducia da parte della Juve e fino a questo momento tutto sta procedendo per il meglio"