Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a RMC Sport Live Show: "Il contratto scade nel 2021. C’è stata una richiesta di trattativa molto importante da parte del Chelsea, la Juve l’ha valutata e il calciatore non ha mai preteso di andare via. Il suo obiettivo era quello di conquistarsi un posto tra i titolari. La Juve ha creduto nel giocatore e sicuramente affronteremo la questione rinnovo. Non c’è urgenza ma neanche troppo da aspettare".