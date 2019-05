Official statement #FCBayern invited ECA president Andrea Agnelli to a meeting at the Allianz Arena today.https://t.co/ise3QQdw4k — #MEIS7ER (@FCBayernEN) 22 maggio 2019

Ilha invitato oggi il presidente dellaall'Allianz Arena. Non un incontro di mercato, ma un verticerichiesto dai membri tedeschi: a Monaco di Baviera Agnelli ha informato i rappresentanti di Werdere Brema, Stoccarda, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, RB Lipsia, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte (oltre al Bayern) dello stato e dei processi di riforma delle competizioni europee dal 2024, discussa anche la posizione della Germania. Il CEO del Bayernha così commentato: "Voglio ringraziare Agnelli per essere venuto. La mia impressione dopo questo piacevole e armonioso incontro è che il processo di riforma sarà portato avanti democraticamente in una maniera aperta, costruttiva e trasparente, tenendo in considerazione gli interessi della Bundesliga".