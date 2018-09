Nel corso della conferenza stampa tenuta al termine della Assemblea generale dell'Associazione dei Club Europei da lui presieduta a Spalato, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di Mario Mandzukic: "Mario è un ragazzo incredibile. Lo adoro. Non c'è molto altro da dire. Alla Juventus vuole vincere tutte le competizioni alle quali prende parte ed è quello che cerca di fare ogni anno anche la squadra".



SULL'ADDIO ALLA CROAZIA - "Ha avuto i suoi chiarimenti perché i giocatori a volte hanno bisogno di riflettere. Bisogna applaudire per quello che ha fatto la squadra di Dalić. Il risultato ottenuto arrivando in finale è pazzesco, se si pensa alla grandezza della nazione. Hanno campioni in molte discipline sportive e questo è riconosciuto a livello globale. Mario è uno di questi giocatori talentuosi, con una grande determinazione".