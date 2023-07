Andrea Agnelli ha cambiato idea, ma non molla nella sua battaglia legale a livello sportivo contro le sentenze che lo hanno visto colpevole e quindi inibito per un totale di 16 mesi. Dopo essersi rivolto al Tar per il primo filone d'inchiesta che portò al -10 punti in classifica, oggi Agnelli si prepara a combattere per il secondo filone d'inchiesta relativo alla ormai celebre "Manovra stipendi".



L'ormai ex-presidente della Juventus fu l'unico che non patteggiò con il Procuratore Federale Chiné e ora, dopo aver esaminato le motivazioni della sentenza, ha deciso di presentare ricorso contro la sentenza presso la Corte Federale d'Appello, il secondo grado della giustizia sportiva. Il procedimento, riporta la Gazzetta dello Sport, data la mancanza di urgenza legata ai campionati e con Agnelli ormai fuori da ogni ruolo sportivo, andrà avanti per diversi mesi e salvo un accordo fra le parti, si arriverà allo scontro.