Intervistato da Tuttosport in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del giornale, il presidente della Juve Andrea Agnelli dichiara: "Conservo l'articolo della cronaca della partita contro lo Shamrock Rovers, ai preliminari di Europa League del 2010. Mi ricorda ogni volta da dove siamo partiti e dove siamo arrivati".



OBIETTIVI - "Quando raggiungiamo un traguardo mi godo il giornale ma penso alla prima pagina che celebrerà il prossimo successo. Non nego che quel giorno lì è piacevole leggere i titoli come i pezzi che sono celebrativi, ma poi inizio a pensare alla prossima vittoria".