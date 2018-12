Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha pubblicato ieri tramite il proprio profilo ufficiale Twitter il Report dell’Unesco sulla lotta contro la discriminazione e il razzismo nel calcio, finanziato dal club bianconero nel 2015. In particolare, La Gazzetta dello Sport sottolinea un passaggio importante all'interno delle 86 pagine: "Le sanzioni collettive sono eticamente scorrette e controproducenti per le democrazie progredite". Agnelli, dunque, suggerisce di usare le telecamere per identificare i sospettati, di collaborare con le autorità competenti per accelerare i processi e di evitare le ammende imponendo invece sanzioni come la condanna ai lavori sociali, perché dover spiegare al datore di lavoro di doversi assentare per una sentenza ha più potere persuasivo di un’ammenda.