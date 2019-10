50 stelle celebrative. 50 stelle per i più grandi giocatori della storia della Juventus, scelti, nel 2019, dagli Juventus Club Doc. C'è Buffon, c'è Nedvend, ci sono Baggio, Del Piero, Vialli, Zidane. E c'è, tra Roberto Baggio e Paolo Montero, vicino alla Curva Sud, quella dedicata ad Antonio Conte. Giocatore prima, e allenatore poi, della Juventus. Ma ora avversario sulla panchina dell'Inter.



AGNELLI DICE NO - E per questo motivo, è stata lanciata la petizione per cancellare il nome di Conte da quella stella: più di 15mila firme raccolte fino a ieri sera. E destinate a crescere. Come scrive Tuttosport, però, Andrea Agnelli non ci pensa minimamente a cancellare la stella all'ex bianconero dall'Allianz Stadium: nonostante i rapporti tra i due non siano idilliaci, il presidente della Juventus non ha intenzione di togliere la stella di Conte, rispettando quello che l'ex centrocampista ha fatto, in due ruoli, per la causa bianconera.