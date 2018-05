"Andrea Agnelli, Beppe Marotta e Fabio Paratici sono chiamati a prendere una decisione importante per la Juventus: il futuro di Dybala". Così da Sport Mediaset sul destino dell'attaccante argentino: "La Joya è giovane, è il numero 10 ma non è sempre continuo. Per cederlo deve entrare una cifra compresa tra i 120 e i 140 milioni di euro. Per meno, non parte e resta a Vinovo".