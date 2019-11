Ospite della Università di Oxford per una conferenza riservata al Corpus Christi College, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Repubblica: "Spesso è difficile dividersi tra tifoso e presidente, come lo sono io, e come per esempio accadde con il caso Bonucci e Allegri due anni fa. Razzismo? In Italia per molto tempo questo problema non è stato affrontato. Noi nel calcio dobbiamo essere certamente un esempio, ma i club non possono essere i soli responsabili di quello che accade innanzitutto nella società. Superlega? Se ci deve essere un torneo a 19-20 squadre, ciò va costruito comunque all’interno del sistema delle federazioni, non deve essere un’élite. Vedremo dopo il 2024, quando scadranno gli accordi internazionali oggi in vigore. Anche perché, dopo che i cinque campionati principali (Inghilterra, Spagna, Italia, Francia e Germania) hanno recentemente cannibalizzato tutti gli altri, tra qualche anno il calcio potrebbe per la prima volta entrare in una sorta di recessione dopo vent’anni. Questo anche perché molti adolescenti, soprattutto nelle zone meno coinvolte dal calcio che conta, si stanno disaffezionando a questo sport. Perciò è il momento di restare tutti uniti". No comment invece su Cristiano Ronaldo.