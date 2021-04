Le dimissioni al momento sono escluse, ma la posizione di Andrea Agnelli è in bilico e dai betting analyst parte ufficialmente la caccia al suo successore. Dopo il terremoto Superlega si aprono le scommesse sul prossimo presidente della Juventus, con Alessandro Nasi in prima fila anche per i bookmaker. Sul tabellone il vicepresidente di Exor è a 2,50, prima alternativa al cugino Andrea. Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio Fifa, è l’altro nome caldo, a 5,00, mentre il subentro a sorpresa di John Elkann, come riporta Agipronews, pagherebbe 7,50. Acclamato a gran voce sui social network, anche Alessandro Del Piero entra in lista, sebbene a un sostanzioso 10,00. L’ex capitano la spunta però su Marcello Lippi, altro pezzo di storia juventina, dato solo a 40,00. Identica l’offerta per il ritorno in grande di Giuseppe Marotta, e per il presidente onorario Franco Grande Stevens, a cui segue Pavel Nedved a 50 volte la posta.