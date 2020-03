Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha lanciato una raccolta fondi per l'emergenza coronavirus in un video, pubblicato sui canali social dei bianconeri. Il patron ha anche raccontato del suo isolamento, misura necessaria dopo la positività di Rugani al virus."In un momento così delicato come Juventus crediamo di poter dare il nostro contributo. Torino e il Piemonte sono i nostri territori, i luoghi in cui viviamo e vogliamo fare la nostra parte in questa emergenza. Per riuscirci dobbiamo innanzitutto rispettare le regole e le indicazioni che ci vengono fornite dalle autorità. Oltre questo possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più per tutti quei medici e infermieri impegnati giorno e notte per far fronte a questo difficile momento.. L’obiettivo è sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini. Le donazioni raccolte andranno a favore dell’inizativa «Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus» promossa dalla regione Piemonte.Ognuno di noi può fare la sua parte, aiutaci a condividere questa campagna!Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti".