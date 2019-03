Andrea Agnelli, presidente della Juventus, parla al sito della Uefa in vista di due sfide importanti, una in Italia, contro il Napoli, l'altra in Europa, contro l'Atletico Madrid. Queste le parole del numero 1 bianconero, che parte dal suo giocatore preferito: "Il giocatore che ho ammirato di più era Montero. Quando giocavo ero un difensore ruvido e non sempre abile, ma provavo a ispirarmi a lui. La partita europea che ricordo con più piacere? La semifinale della Champions '97, quando la Juventus batté 2-1 l'Ajax ad Amsterdam. Ma anche il 4-0 del Milan al Barcellona nel 1994 è stata una partita indimenticabile, per il calcio italiano e non solo".



I GOL PIU' BELLI - "Tra quelli che ho visto indubbiamente quello di Van Basten, con l'Olanda, contro l'Urss nell'Europeo 1988, insieme alla rovesciata che Cristiano Ronaldo ha segnato contro di noi lo scorso anno"