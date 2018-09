Andrea Agnelli continua a far sognare i tifosi della Juventus, anche sul mercato. In un'intervista al Financial Times, il presidente bianconero svela il piano mondiale del club: "Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo Cristiano Ronaldo, ma questa volta di prenderlo a 25 anni​".



In questa fascia d'età, come scrive Tuttosport, il top è Kylian Mbappé. L'attaccante francese, classe 1998, è sotto contratto col Paris Saint-Germain fino a giugno 2022.

Lo stesso quotidiano torinese fa anche i nomi di Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Paul Pogba (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) e Asensio (Real Madrid).