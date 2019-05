C'è sempre più Maurizio Sarri nei pensieri della Juventus. È l'allenatore del Chelsea l'uomo scelto dalla triade Agnelli-Nedved-Paratici per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri. Per rendere effettivo questo cambiamento occorre aspettare ancora qualche giorno: questa sera il Chelsea giocherà la finale di Europa League contro l'Arsenal, poi Fali Ramadani, uno degli agenti di Sarri, cercherà di liberare l'ex tecnico del Napoli dal contratto coi blues. Intanto, però, la Juve si muove...



AGNELLI DA SARRI - Questa sera nella tribuna dello stadio Olimpico di Baku, dove si disputerà la finale, sarà presente anche Andrea Agnelli, in veste di presidente dell'Eca. Un'occasione utile, però, anche per portare avanti i contatti per Sarri. Come riporta Tuttosport, il numero uno bianconero ha deciso di alloggiare nello stesso hotel del Chelsea e questa mattina c'è stato un contatto con l'allenatore toscano. Un rapido saluto, visto che Sarri è concentrato sulla partita. Dopodiché potrà iniziare davvero la sua avventura in bianconero.