E' uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. In scadenza di contratto con il, Sergioha già comunicato che non rinnoverà col club inglese, di cui ha contribuito a fare la storia recente, e cerca una nuova sistemazione. Tanti i club che hanno mosso interesse per l'ex Atletico Madrid, tanti i club contattati dall'entourage del calciatore, uno il club che sembra in pole. Ma facciamo chiarezza.Accostato all'Inter nel recente passato, il club che è stato contattato dagli agenti dei calciatori è stata la Juventus: proposto ai bianconeri, da sempre attenti al mercato dei parametri zeri, vedidue stagioni fa, Paratici & co non si sono dimostrati attratti da questa possibilità. Resta un nome sull'agenda, ma non il primo, visto il ritorno di fiamma per Moise Kean , il preferito di Andrea. E il Barcellona cerca di approfittarne.Come scrivono in Spagna, l'agente nei giorni scorsi è stato a Barcellona per gettare le basi per un ritorno in Liga dell'expensa al Kun anche per, coi due che sono legati da un grande rapporto d'amicizia. Il presidente delpensa in grande e vuole, in parte, rivoluzionare l'attacco: Aguero il nome più caldo e più facile, vista la situazione contrattuale. Proposto alla Juve, Aguero si avvicina al Barcellona. In un mercato che sarà fatto di opportunità.