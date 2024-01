Juve ai dettagli per Djalò: il Lille, le cifre, il percorso dopo l'infortunio

Nicola Balice

Missione sorpasso riuscita. Almeno quella di mercato. Perché la vera missione sorpasso a cui tutti pensano ma che alla Continassa non si vuole dichiarare è quella per il primo posto, il duello Juve-Inter arrivati al giro di boa è aperto più che mai con appena 2 punti e un migliaio di polemiche a separare le due squadre. Lasciando però il campo per tornare sul mercato, la missione sorpasso della Juve sembra invece riuscita. Almeno sul fronte Tiago Djalò. Perché la manovra avviata a dicembre per colmare il ritardo su un'Inter ormai arrivata alle battute finali per aggiungere il difensore portoghese alla lunga lista di colpi a parametro zero della coppia Marotta-Ausilio è giunta a buon fine. O almeno così sembra dopo gli ultimi segnali positivi incassati anche dal giocatore dopo quel patto d'acciaio stretto con il Lille. Acquistare subito Tiago Djalò invece di aspettare giugno, è stata questa la mossa decisiva da parte di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E con la sponda del Lille è stato anche più semplice convincere il giocatore e il suo entourage a rivedere quella promessa fatta all'Inter.



I DETTAGLI – L'offerta vincente al Lille è quella da circa 3-3,5 milioni più altrettanti in bonus e una percentuale (attorno al 10%) sulla futura rivendita. Quella al giocatore parla di un contratto fino al 30 giugno 2028. Soprattutto, Djalò potrà arrivare subito a Torino per restarci. Inizialmente infatti il progetto bianconero parlava di un prestito, meglio se in Italia, per ritrovare ritmo e fiducia dopo il grave infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo di gioco ormai dallo scorso 4 marzo: ipotesi però non gradita al giocatore. Che al contrario vorrebbe trasferirsi direttamente alla Juve senza tappe intermedie. È su questo punto che si è lavorato ancora nelle ultime ore, Tiago Djalò è ormai tornato in gruppo a Lille dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e completerà il delicato percorso di recupero con lo staff medico bianconero proprio mentre sfrutterà i prossimi mesi per ambientarsi in vista della prossima stagione. Quella che lo dovrà ritrovare al 100%. Il sorpasso è quindi riuscito, le cessioni di Filippo Ranocchia al Palermo via Empoli servirà per tenere in equilibrio il fattore indice di liquidità, aspettando magari una bella fetta dell'incasso del Genoa per Radu Dragusin (circa 5 milioni per cominciare).