Duecento ultras dell'Ajax sono attesi per oggi a Torino in vista del ritorno dei quarti di Champions contro la Juventus di domani: la polizia e i carabinieri hanno disposto numerosi controlli al casello autostradale di Rondissone (Torino), nei pressi degli Juventus store e dello stadio. L'attenzione è alta, a seguito degli scontri tra ultrà e forze dell'ordine avvenuti il 10 aprile ad Amsterdam, all'esterno Johan Cruijff Arena.



DASPO PER CINQUE TIFOSI DELL'AJAX - Oggi a Torino sono attesi anche alcuni vip olandesi che assisteranno all'allenamento alla Continassa: secondo quanto comunicato da Sky Sport, cinque ultras olandesi sono stati infatti fermati dalla Digos al casello autostradale di Settimo Torinese, trovati in possesso di "oggetti atti a offendere". Il questore di Torino disporrà il Daspo immediato nei loro confronti.