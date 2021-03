Che al netto dei cambiamenti già vissuti in stagione, sembra potersi dirigere verso un rinnovo più o meno totale, da Federico Cherubini in poi. Sostanzialmente indipendente, però, è la situazione legata a Paratici, anche giustamente. Quindi, tornando alla domanda iniziale, Paratici rinnova o no?. Quindi Pavel Nedved vicepresidente, con Cherubini a tenere insieme i pezzi anche al di sotto della prima squadra e Paratici al timone di tutta l'area sportiva. Non a caso già da tempo è stata presentata un'offerta, economicamente al ribasso come da spending review già avviato a ogni livello in casa Juve: l'attuale allenatore guadagna circa un terzo di quello precedente, nessun nuovo acquisto è andato oltre un ingaggio da 9 milioni lordi, anche per i dirigenti lo stipendio non potrà che essere rapportato all'attuale momento post-pandemiaSi intrecciano voci e rumors di ogni tipo, il momento più critico è stato però superato, una separazione sembrava molto più concreta lo scorso agosto e poi in un autunno complicato, recentemente dalla Continassa non filtrano particolari fratture.