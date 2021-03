Qualche lampo, tante ombre. La carriera di Marko Pjaca, ex grande promessa del calcio mondiale mai effettivamente realizzatasi, continua a svilupparsi lungo quell'ipoteco filo rosso che l'ha contraddistinta fin dai primi anni di professionismo.Apparso sulle cronache internazionali a metà del decennio scorso, quando la Juventus lo strappò a suon di milioni (ben 23) alla concorrenza dei maggiori club europei, Milan in primis, a cinque anni dal suo passaggio in bianconero il trequartista di Zagabria non è ancora riuscito a giustificare l'importante cifra investita su di lui. Complice un fisico di una fragilità inversamente proporzionale alla classe che possiede, Marko ha ribadito solo a sprazzi le stupende cose fatte vedere da adolescente con la Dinamo e la nazionale croata. Il ginocchio di cristallo, andato in frantumi due volte, ne ha condizionato la crescita agonistica, trasformando in mezze delusioni le avventure temporanee con Schalke, Fiorentina e Anderlecht.L'ultima peregrinazione di Pjaca l'ha portato a Genova, sponda rossoblù. Ma anche con il club più antico d'Italia l'ormai ex enfant prodige ha confermato tutte le contraddizioni di cui sembra essere suo malgrado portatore. A lampi di classe abbaglianti, sottolineati dai tre gol e dall'assist messi a referto finora con i rossoblù, vengono troppo spesso alternati momenti di pausa inspiegabili. Massimi comuni denominatori con quanto già fatto vedere nelle stagioni precedenti con altri colori addosso. E dire che questa volta l'infermeria l'ha vista davvero poco. Almeno rispetto ai suoi standard abituali. Appena tre le gare saltate per infortunio, di cui la prima a causa del coronavirus. Ma solo in due occasioniMa neanche l'aver finalmente trovato quella continuità di campo mai avuta in passato gli ha tuttavia permesso di imporsi in maniera definitiva. tanto che solo in due occasioni la sua gara è durata dal primo all'ultimo minuto di gioco.Nel frattempo Marko ha perso anche la maglia a cui tiene di più, quella a scacchi bianchi e rossi della nazionale. Dopo la storica medaglia d'argento appuntatasi sul petto sotto il cielo di Mosca agli ultimi mondiali, per Pjaca la Nogometna Reprezentacija è diventata un miraggio.