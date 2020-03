Intanto il Lione, poi si vedrà. Così la Juventus vivrà questi giorni mentre il resto del calcio italiano, nella sua quasi totalità, si ferma. Con un po' di chiarezza in più rispetto alle scorse settimane, avendo una settimana intera per preparare una sfida chiara, senza preoccupazioni legati a ulteriori cambi di programma a livello tattico: senza altri impegni di mezzo, da subito si potrà ripreparare solo ed esclusivamente la sfida di Champions. Con una buona notizia in più: Alex Sandro, uscito per infortunio nei minuti finali del derby d'Italia, si è invece allenato regolarmente con il resto del gruppo.



SENZA RONALDO – Assente giustificato solo Cristiano Ronaldo, che ha potuto usufruire di un giorno supplementare di permesso anche per stare un po' di più in famiglia dopo lo spavento legato alle condizioni di mamma Dolores Aveiro la scorsa settimana. Domani dovrebbe tornare anche lui alla Continassa, con Maurizio Sarri che guiderà un allenamento in tarda mattinata.



COL LIONE – Una settimana intera di lavoro per prepararsi al meglio in vista del match col Lione dunque, per una Juve chiamata alla rimonta dopo l'1-0 subito all'andata. E qualcosa potrebbe nuovamente cambiare rispetto alla partita del rilancio bianconero di domenica sera. Molto più che una semplice possibilità è per esempio il ritorno di Paulo Dybala dal primo minuto. Anche se gli equilibri di tutta la squadra ruoteranno attorno a un'altra scelta: confermare Rodrigo Bentancur in regia o riproporre Pjanic dopo un lungo riposo rigenerante? Una settimana per disegnare la miglior Juve, la condizione ideale per Sarri.