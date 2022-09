Serve almeno un terzino sinistro, Alex Sandro non rinnoverà e gli altri non forniscono garanzie da maglia titolare. La Juve lo cerca ed è pronta ad aspettarlo anche a giugno se necessario. Con un vecchio-nuovo pallino di cui si parla in Spagna: c'è anche la Juve tra i club interessati al rilancio di Jordi Alba, pure lui non rinnoverà col Barcellona.