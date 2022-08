La tournée negli Stati Uniti ha visto Max Allegri evidenziare con le sue scelte di formazione un buco grande così sull'out di sinistra per quel che riguarda il tridente d'attacco: lì si sono alternati Moise Kean (meglio, molto meglio da numero 9 quest'estate) e Juan Cuadrado (che sa far tante cose ma era fuori posizione). E aspettando Federico Chiesa, aspettando l'attaccante puro dal mercato, uno come Kostic è sembrato davvero un profilo necessario come magari non si pensava potesse essere.Con Alessandro Lucci i contatti non si sono mai interrotti, che la Juve sia la prima scelta di Kostic non è un mistero ormai da tempo. L'Eintracht Francoforte è a sua volta un club amico della Juve. Ma il serbo va comunque acquistato, il suo contratto è in scadenza, per accontentare anche il club tedesco servirà un'offerta simile a quella presentata dal West Ham, 15 milioni bonus inclusi.Poi il centrocampista, poi l'attaccante, poi magari il difensore: tutto collegato alle cessioni.