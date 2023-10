La Juventus sta iniziando a individuare i primi obiettivi per il mercato di gennaio. Tra questi c'è Khephren Thuram, fratello di Marcus e centrocampista del Nizza col quale i bianconeri vorrebbero provare a intavolare una trattativa. Secondo Tuttosport l'operazione non è semplice, ma l'idea della Juve sarebbe quella di provare a inserire Iling come contropartita.