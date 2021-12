IL TABELLINO:

Per la verità resto convinto che quando la squadra di Gasperini ritornerà a correre non ce ne sarà per nessuno (Juve, Fiorentina, Roma, Lazio), tuttavia non posso non registrare che con il minimo delle prestazioni - come con il Cagliari -Due fiammate - una in fila all’altra (60’ e 68’) - che, ben lungi dal riscattare una prova ordinata, ma insufficiente degli isolani, avrebbero potuto scottare ancora una volta la Juve, cioè la presunta grande squadra che contro Udinese, Empoli, Sassuolo, Verona e Venezia, su quindici punti disponibili, ne ha raccolti due.(difesa: Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro), tranne Locatelli (confermati Arthur, centrale di centrocampo, con Rabiot mezzala) e McKennie (Bentancur dal primo minuto), con davanti il tridente formato da Bernardeschi, Morata e Kean. Ed è stato proprio Kean (10’) a colpire un palo di testa (cross di Cuadrado) a Cragno battuto. Trenta secondi dopo, invece, su assist di Bentancur ha stoppato in area allungandosi la palla e il suo tiro non è nemmeno partito.(nessun tiro in porta fino all’intervallo). Purtroppo per i bianconeri - e a dimostrazione che il gioco non migliora - le idee erano poche e molto conosciute (anche dagli avversari). La giocata su Morata che viene incontro quasi sempre perdendo la palla, i cross di Cuadrado, i virtuosismi di Bernardeschi, perennemente alla ricerca della porta anche da posizioni scomode.Avvicendato Rabiot (la solita minestra sciapa) con McKennie (impreciso e pasticcione), la Juve ha cominciato bene sulle corsie esterne con un cambio di campo di Alex Sandro per Cuadrado. E, dall’angolo che ne è scaturito, con un cross del colombiano per il brasiliano girato di testa fuori.Mai un pericolo vero, ma un paio di tentativi sballati sia di Bernardeschi che di Morata. A svegliarla dal torpore ci ha pensato una sgroppata di Bellanova che, approfittando della scarsa abilità difensiva di Alex Sandro, ha guadagnato il fondo e messo in mezzo un pallone sul quale de Ligt era fuori posizione.A quel punto, Mazzarri ha tolto Gaston Pereiro per inserire Pavoletti.Una parta che ha salvato il vantaggio e, forse, la vittoria. Altri cambi al 72’: Oliva per Deiola (stanco) e Kulusevski per Kean (contuso). Dieci minuti dopo (82’) Locatelli ha preso il posto di Arthur.azionato appena entrato in area. Bravo, ovviamente, anche lo svedese che, oltre al recupero palla, ha servito l’assist con tempo e misura. Alla fine restano tre punti e una partita poco memorabile. Ma così facendoJuventus-Cagliari 2-0Marcatori: pt 40' Kean; st 39' Bernardeschi.Assist: st 39' Kulusevski.Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (38' st Locatelli), Rabiot (1' st McKennie); Bernardeschi (44' st De Sciglio), Morata (44' st Kaio Jorge), Kean (27' st Kulusevski). A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, De Winter, Soulé. All. Allegri.Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Deiola (26' st Oliva), Grassi, Dalbert; Pereiro (19' st Pavoletti), Joao Pedro. A disp. Aresti, Radunovic, Kita, Altare, Faragò, Ceter, Obert. All. Mazzarri.Arbitro: Dionisi di L'Aquila.Ammoniti: pt 24' Carboni (C), 35' Dalbert (C); 26' st Pavoletti (C).